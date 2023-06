Courtois lascia ritiro del Belgio per “colpa” di Lukaku: cosa è successo

In ritiro si scatena il caos per... la fascia da capitano. Courtois offeso saluta la squadra dopo partita con l'Austria

Problemi in casa Belgio, con Thibaut Courtois che lascia anticipatamente il ritiro della Nazionale. Il motivo? Si, c'entra Lukaku. Perché l'estremo difensore del Real Madrid era convinto di essere il secondo capitano della squadra. Per cui, vista l'assenza di De Bruyne per le qualificazioni europee, si aspettava di ereditare di diritto la fascia. E invece no, il C.t. e l'intero staff hanno deciso di dividere l'ambita mansione tra l'attaccante dell'Inter ed il portiere, rispettivamente per le sfide contro Austria (Finita in pareggio lo scorso sabato) e Estonia. Così Thibaut sarebbe andato su tutte le furie e lasciato l'hotel dove alloggiava insieme ai compagni.