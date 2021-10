Courtois, stoccata alla Uefa: “Si pensa solo ai soldi e non ai calciatori”

Frecciata del portiere del Belgio agli ideatori della Nations League

PER SOLDI - "Non si preoccupano per noi giocatori, pensano solo alle loro tasche", ha detto Courtois facendo riferimento alla competizione nata nel 2018. "Si partecipa a questo torneo solo perché per la Uefa sono soldi in più, stesso discorso per la Conference League. La Uefa è arrabbiata perché alcune squadre vogliono la Superlega, ma non si preoccupano minimamente di noi giocatori. Giocare senza mai fermarsi un attimo porta a continui infortuni e questa cosa andrebbe rivista. Non siamo robot, ci sono sempre più partite e nessuno si preoccupa per noi", le dure parole del portiere del Belgio e del Real Madrid.