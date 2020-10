Cragno, debutto con l’Italia e sguardo al futuro: “Europeo? Farò di tutto per esserci”

Serata speciale, quella di ieri, per Alessio Cragno portiere del Cagliari e della Nazionale. Nel match dell’Italia contro la Moldavia, l’estremo difensore è sceso in campo facendo l’esordio con la maglia della Nazionale maggiore. Ai microfoni della Rai, il giovane classe 1994 ha commentato la sua serata e quella della squadra con uno sguardo anche al futuro.

Cragno: “Farò di tutto per esserci all’Europeo”

“È stata una serata bellissima, sono molto contento. È un sogno che si avvera”, ha detto Cragno dopo la vittoria per 6-0 dell’Italia e la sua prima volta in campo. “Sono i sogni che coltivi da piccolo e sono felice si siano avverati. Devo ringraziare il mister, perché ha avuto fiducia in me sin da subito e mi ha sempre convocato. Devo ringraziarlo anche per avermi dato l’opportunità di esordire in Nazionale. Sarà durissima andare all’Europeo perché la concorrenza è tanta, ma ciò che conta è che l’Italia faccia bene. Personalmente ci tengo a far parte del gruppo e devo dire che farò di tutto per riuscirci”.