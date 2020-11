Cristiano Ronaldo e la “maledizione” Francia: avversario internazionale più sfidato e mai… ‘colpito’

Cristiano Ronaldo da record, ma questa volta non proprio positivo. Nel match perso dal suo Portogallo contro la Francia, CR7 è rimasto a secco. Ancora. Sì, è proprio il caso di dire ancora. Infatti, contro la formazione allenata da Deschamps, il cinque volte Pallone d’Oro non ha mai segnato.

Il record di Cristiano Ronaldo

Oltre alla sconfitta rimediata dalla formazione lusitana, per Cristiano Ronaldo anche un curioso dato statistico negativo. Infatti, contro la Francia, come ricorda Opta, l’attaccante della Juventus non è mai riuscito a segnare in ben sei gare. Per lui si tratta della striscia più lunga mai avuta senza reti contro uno stesso avversario.

Da sottolineare come la Francia sia diventata, dopo la vittoria, leader del girone della Nations League con 13 punti staccando proprio il Portogallo fermo a quota 10. Nel turno successivo, la nazionale portoghese giocherà con la Croazia, mentre i francesi giocheranno contro la Svezia.