Cristiano Ronaldo riscrive la storia: 100 reti con la maglia del Portogallo

Cristiano Ronaldo non smette di riscrivere pagine di storia. Lo fa sempre alla sua maniera: spedendo il pallone alle spalle del portiere avversario. Il fuoriclasse portoghese vive un nuovo incredibile capitolo della sua fenomenale carriera. Merito di un gol realizzato contro la Svezia con la propria nazionale. Una rete che vale la tripla cifra: Ronaldo è arrivato a quota 100 reti con la divisa lusitana.

Questo il gol numero 100:

RECORD

E ora CR7 si mette in marcia verso altri primati. Mancano altre 8 marcature per raggiungere Ali Daei, iraniano detentore del record assoluto di gol realizzati con le nazionali. Un obiettivo assolutamente alla portata per il campione.

Subito dopo è arrivato anche il gol numero 101:

