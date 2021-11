Croazia, nello staff tecnico entra Mandzukic

L'ex attaccante di Juventus e Milan ha ricevuto un nuovo incarico

L'ex attaccante di Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus e Milan, Mario Mandzukic è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale croata. Secondo il servizio stampa della Federcalcio, il 35enne Mandzukic sarà uno degli assistenti dell'allenatore della nazionale Zlatko Dalic durante i preparativi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Mandzukic ha collezionato 89 presenze con la nazionale croata, segnando 33 reti. Nel 2018, come componente della squadra croata, ha vinto la medaglia d'argento al Campionato del Mondo svoltosi in Russia.