CT Germania, si candida Magath: “So come risollevare squadre instabili”

Uno di questi è Felix Magath, esperto allenatore (ha guidato, fra le altre, Bayern Monaco, Werder Brema e Fulham) che ha scelto l'auto-candidatura, parlando così a NDR: "Non so quale profilo di requisiti richieda la DFB per la posizione, ma secondo me è chiaro che ora abbiamo urgentemente bisogno di qualcuno che rimetta assieme una squadra totalmente insicura, che non è in grado di ripetere certe prestazioni. La Federcalcio ora ha bisogno di un allenatore in grado di ricostruire la nazionale. E io penso di essere in grado di risollevare le squadre instabili e dare loro tanta fiducia così che possano tornare a giocare bene", ha concluso Magath.