Curaçao, 23 calciatori chiedono maglia a Messi che la dà al portiere: “La metto anche la notte”

Nella seconda amichevole celebrativa per il Mondiale, l'Argentina ha travolto il Curaçao. Mattatore Leo Messi che ha segnato tre dei sette gol dei campioni del mondo ai modesti avversari raggiungendo la cifra di 100 gol in Nazionale. Il capitano dell’albiceleste ha solo due giocatori davanti che hanno segnato di più con la propria nazionale: Cristiano Ronaldo (122 gol col Portogallo) e Ali Daei (109 con l’Iran). Al termine del match tutti i 23 giocatori di Curaçao, compagine dell'isola delle Antille Olandesi si sono stretti intorno a Messi e hanno chiesto la sua maglia. Il campione del Psg ha scambiato la sua casacca solo con il portiere della squadra avversaria, Eloy Room. L'estremo difensore di origini olandesi ha dichiarato: “Dopo la partita Messi mi ha detto che ho fatto delle belle parate. Non mi toglierò la maglietta nemmeno durante il sonno, anzi la indosserò tutte le notti. I miei compagni la volevano ma io la tengo stretta nel mio borsone", ha detto la Room.