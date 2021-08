Da Coverciano al Museo del Vetro, arriva la Coppa Europa vinta dall’Italia

Venerdì 3 settembre, in occasione della partita al ‘Carlo Castellani’ contro il Lussemburgo, il trofeo appena conquistato sarà all’interno delle sale del MUVE di via Ridolfi

«È davvero un periodo particolare per Empoli e per i colori azzurri. Salutiamo l’arrivo dell’Under 21 con questa bella iniziativa della Coppa Europa nel nostro museo. Ringraziamo la FIGC per questa opportunità e per la gara al ‘Castellani’. In più il tutto avviene in una settimana davvero eccezionale per il nostro Empoli di Andreazzoli, reduce dalla vittoria leggendaria contro la Juventus allo Stadium”, ha detto l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi.