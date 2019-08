Dalla Germania: c’è la nazionale tedesca nel futuro di Klopp

E’ uno dei tecnici più ambiti sul panorama mondiale, capace di portare il suo Liverpool sul tetto d’Europa nell’ultima stagione. Stiamo ovviamente parlando di Jurgen Klopp, alla guida dei Reds dall’ottobre del 2015. Il tecnico tedesco, dopo le esperienze in patria con Magonza e Borussia Dortmund, ha saputo imporsi anche in Premier League, dove, nello scorso torneo, solamente un punto non gli ha permesso di strappare il titolo di campione al Manchester City. Ma nel futuro di Klopp, secondo quanto raccolto dalla Bild, ci sarà ancora la Germania.

NAZIONALE – Stando al quotidiano tedesco, l’allenatore potrebbe infatti diventare il ct della Nazionale dal 2022, quando scadrà l’attuale contratto che lo lega al Liverpool.