D’Ambrosio spaventa l’Inter e l’Italia: “Temo di essermi fratturato il mignolo…”

Brutte notizie in casa Inter e per la Nazionale italiana. Danilo D’Ambrosio potrebbe lasciare il ritiro dell’Italia a causa dell’infortunio rimediato nel match di qualificazione ad Euro 2020 contro la Grecia.

Stando alle recenti indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, per l’esterno difensivo, utilizzato da Conte all’Inter anche come centrale, c’è il rischio di una frattura. Lo stesso giocatore ha ammesso di essere un po’ preoccupato: “Ho preso una botta al ginocchio destro, ma temo di essermi fratturato il mignolo del piede sinistro. Domani (oggi, ndr) farò una risonanza”, ha detto il classe 1988. D’Ambrosio, con ogni probabilità, tornerà prima del previsto a Milano. Per lui, niente sfida al Liechtenstein in programma martedì sera.