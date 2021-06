De Boer contro.. De Boer. Ronald sull’Olanda: “Cruyff si rivolterebbe nella tomba”

Ronald De Boer non risparmia qualche critica a suo fratello Frank, CT Oranje

De Boer contro De Boer . Nessun errore. Ronald , fratello di Frank , CT dell' Olanda , ha parlato della formazione Oranje e soprattutto del modulo scelto dall'ex allenatore anche dell'Inter per la sua Nazionale. Come riportato dal De Telegraaf, il problema di fondo è da ricercare nel 5-3-2 proposto nella sua gestione e che si vedrà anche ai prossimi Europei.

"Johan Cruyff si rivolterebbe nella tomba", ha detto Ronald De Boer sul modulo scelto dal fratello per l'Olanda. "Ma lo farebbe anche per il Barcellona con Ronald Koeman, anche se è un sistema ancora molto allettante. Si tratta di saperlo gestire a sviluppare al meglio".

Lo stesso De Boer ritiene che il sistema con terzini che spingono in avanti sia "bello da vedere" anche se il modulo che lui preferirebbe per l'Olanda sarebbe un 4-3-3: "Quando hai due ottimi avversari contro di te, questo modulo aiuta a mettere qualcuno tra i tuoi due difensori centrali. Quindi hai sempre maggiore sicurezza e giochi anche in modo offensivo".