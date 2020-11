De Boer, se ci sei batti un colpo: peggior inizio di sempre per un ct alla guida della Nazionale olandese

Va bene, la Spagna non era certo l’avversario più semplice da affrontare in amichevole per trovare la prima vittoria della sua gestione, ma per Frank De Boer, adesso, il successo potrebbe diventare un’ossessione. Il neo ct dell’Olanda, ex manager tra le altre anche dell’Inter, non ha ancora trovato una gioia da quando è diventato mister della formazione Oranje.

De Boer: nessuno peggio di lui

Il coronavirus, l’assenza dei tifosi e i tanti infortuni che, per essere totalmente sinceri ci sono e non sono facili da compensare – su tutti quello di Virgil Van Dijk -. Le motivazioni per l’ennesima mancata vittoria dell’Olanda ci sono e sono valide. Eppure, c’è chi proprio non vuole trovare scuse e non perdona a Frank De Boer questo strano e assolutamente triste record.

L’ex allenatore dell’Inter, la cui ultima esperienza al Crystal Palace si era conclusa più o meno per le ragioni di cui vi stiamo parlando adesso, entra a suo modo nella storia diventando il primo commissario tecnico incapace di vincere nelle prime quattro partite alla guida degli Oranje. Per lui fin qui una sconfitta nell’amichevole dello scorso 7 ottobre contro il Messico e tre pareggi, contro Bosnia, Italia e Spagna. Se ci sei, caro Frank… batti un colpo.