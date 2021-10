De Bruyne: “Contro l’Italia ho giocato con due infiltrazioni alla caviglia”

Kevin De Bruyne rivela alcuni retroscena della sfida tra Belgio e Italia

A Euro 2020, una delle Nazionali più attese era il Belgio. Tuttavia i Red Devils non hanno mantenuto le premesse, uscendo ai quarti contro l'Italia. Tra i protagonisti più attesi c'era anche Kevin De Bruyne. Il centrocampista ritorna su quella partita in un'intervista rilasciata a VTM Nieuws: "Abbiamo fatto tutto il possibile con il Belgio per giocare il miglior Europeo possibile, ma non potevamo fare di più. Non eravamo al massimo delle nostre forze e avevamo pochi giocatori chiave al top della forma. Per questo non sono rimasto così deluso. Parlando personalmente, ho iniziato con un infortunio all'orbita dell'occhio e dopo tre partite sono uscito per infortunio ancora più grave alla caviglia. Ho capito subito che la mia caviglia stava male contro il Portogallo. Ho giocato contro l'Italia con due iniezioni e se avessi saputo prima come sarebbe stata successivamente la caviglia, non avrei giocato contro gli azzurri".