Depay: “Addio di Koeman all’Olanda? Un peccato, ma non è tradimento”

Dopo le parole del capitano dell’Olanda Virgil Van Dijk, arrivano anche quelle dell’attaccante Memphis Depay. Il tema è sempre lo stesso: l’addio di Ronald Koeman dalla Nazionale per dire sì alla proposta del Barcellona.

Depay: “Koeman aveva un sogno”

Parlando ai microfoni di NOS, Depay ha commentato l’addio dell’ex ct Oranje Ronald Koeman che ha deciso di accettare l’offerta del Barcellona per sostituire l’uscente Setien: “È un peccato, ma comprensibile”, ha detto l’attaccante. “Chiunque abbia un po’ di ambizione lo capisce. Era il suo sogno da allenatore, ecco perché non lo considero un tradimento“. Grande comprensione e riconoscenza per il mister, dunque, da parte del centravanti del Lione che si prepara ad affrontare i prossimi due impegni di Nations League contro Polonia e Italia. Al posto di Koeman verrà presto eletto un nuovo ct.

