Di Livio ricorda Byron Moreno: “Avrei dovuto dargli una ‘carezza’”

Angelo Di Livio non dimentica Byron Moreno. L’ex difensore della Nazionale, a 18 anni di distanza dal mondiale del 2002, non può fare a meno di ricordare quella sfida contro la Corea del Sud decisa dalla direzione arbitrale sciagurata del fischietto ecuadoriano.

“Una figura che voglio cancellare dalla mia vita”, ha raccontato Di Livio. “In quella partita ce ne fecero di tutti i colori. Gol annullati, fuorigiochi fischiati, rigori non dati, Totti espulso: è stata una cosa veramente vergognosa. Totti subisce un fallo nettissimo, l’arbitro lo prende, lo ammonisce e lo butta fuori. Questo ti fa capire che c’è del marcio sotto. Dopo di noi, lo stesso è capitato alla Spagna”. E ancora: “A volte incontro alcune persone per strada che mi chiedono ‘perchè non gli hai dato una carezza?’. Ecco, probabilmente avevo paura della radiazione ma c’ho pensato parecchie volte. Ero arrivato a 36 anni, potevo permettermelo forse…”.