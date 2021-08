Dick Advocaat nuovo CT dell’Iraq: obiettivo Qatar 2022

Il famoso mister olandese ufficialmente annunciato come CT

Con un comunicato ufficiale, la federazione calcistica dell' Iraq ha reso noto il nome del nuovo CT. Si tratta dell'olandese Dick Advocaat. L'ex CT della Nazionale olandese, con una grandissima esperienza anche in diverse panchine di club, tra le altre quelle di Ajax e Feyenoord, è stato incaricato per un obiettivo ben preciso: qualificarsi al Mondiale di Qatar 2022.

Dick Advocaat allunga dunque la sua carriera di allenatore giramondo: l'olandese a 74 anni è infatti diventato il nuovo ct della nazionale dell'Iraq, con la missione di ottenere la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Dopo la separazione burrascosa dal Feyenoord, Advocaat ha trovato l'intesa con la federcalcio irachena che lo ha ufficialmente presentato nelle scorse ore come il successore dello sloveno Srecko Katanec, ex calciatore della Sampdoria, rimasto per tre anni alla guida dei 'leoni della Mesopotamia'.