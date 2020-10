Dybala out all’ultimo con l’Argentina: cosa è successo

Sorriso a metà per l’Argentina che vince 1-0 contro l’Ecuador ma perde Paulo Dybala prima del fischio d’inizio. L’argentino sarebbe dovuto scendere probabilmente in campo o almeno essere a disposizione del ct Scaloni per la gara. Invece, a causa di un problema di salute, si è dovuto accomodare in tribuna.

Dybala: problema gastrointestinale

Come confermato dalla stessa formazione argentina sul profilo ufficiale Twitter, il forfait dell’ultimo minuto di Paulo Dybala prima di Argentina-Ecuador è stato dovuto ad un problema gastrointestinale che ha messo fuori gioco la Joya. Il calciatore della Juventus, che da poco aveva recuperato dall’ultimo guaio fisico accusato alla fine della scorsa stagione, non ha potuto giocare ma spera di essere a disposizione per la prossima gara.