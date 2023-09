Ecuador, ecco il cambio della guardia: l’investitura a capitano di Moises Caicedo

Il suo acquisto ha destato non poche perplessità. Moises Caicedo è passato dal Brighton al Chelsea per oltre 130 milioni di euro. Anche perché l'impatto in casa Blues finora è stato pessimo: palloni persi in mezzo al campo e poca incisività in avanti, lasciando diversi dubbi ai tifosi del Chelsea. Ma se c'è un porto sicuro, per l'ecuadoregno, quello è sicuramente la nazionale.