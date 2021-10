Eric Garcia e il gol di Mbappé: “Come potevo non intervenire? Regola assurda”

Parla il difensore della Spagna dopo la finale di Nations League e l'episodio tanto discusso del secondo gol francese

Eric Garcia non si dà pace per l'episodio che ha deciso la sfida contro la Francia . Il difensore della Spagna è stato protagonista, suo malgrado, di un tentato intervento che, ai fini del regolamente, ha rimesso in gioco Mbappé , partito da posizione di fuorigioco, che è poi stato in grado di segnare il gol del 2-1 che ha deciso la finale di Nations League.

Il difensore spagnolo ha spiegato il suo punto di vista in merito all'accaduto subito dopo il match: "Mi sono allungato, ho toccato la palla ma Mbappé era in fuorigioco", ha detto Eric Garcia ricostruendo l'azione dell'1-2 per i galletti. "L'arbitro ha detto che avevo intenzione di giocare il pallone e che avrei dovuto allontanarmi. La regola è questa e fa male: un difensore non può mai pensare nella vita di non intercettare quel pallone, spero che possano cambiarla perché è assurda", le dichiarazioni del difensore della Spagna riportate da Marca.