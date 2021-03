Espulsioni, nervi tesi e prodezze: tra Italia e Spagna finisce 0-0

Pochi lampi e tanto tatticismo. Italia e Spagna si bloccano a vicenda nella sfida tra selezioni Under 21. La gara termina senza reti, anche se non mancano ribaltoni e colpi di scena nel finale. Nel primo tempo, l’occasione principale capita agli azzurri, che con Frattesi chiamano il portiere Fernandez alla deviazione sulla traversa. Nella ripresa domina il tatticismo. Negli ultimi minuti le due squadre perdono la testa e tre elementi: Mingueza si fa espellere direttamente, mentre l’Italia si ritrova senza Scamacca e Rovella per somma di ammonizioni. Decisivo il portiere Carnesecchi in pieno recupero con due prodezze.