Euro 2020, all’asta la maglia indossata da Locatelli nella finale a Wembley

Redazione ITASportPress

La FIGC ha aderito alla campagna 'LAPS Keeps On Cooking' organizzata per la raccolta fondi che saranno devoluti alla Fondazione Soleterre, la Onlus che fornisce cure e assistenza ai bambini ucraini malati oncologici o feriti di guerra e alle loro famiglie, e alla popolazione ucraina. La Federazione ha donato la maglia azzurra home della Nazionale Italiana, preparata per il centrocampista azzurro Manuel Locatelli in occasione del match contro l'Inghilterra, valido per la Finale di UEFA EURO 2020. La partita, disputata l'11 luglio 2021 allo Stadio Wembley di Londra, è terminata con il trionfo degli Azzurri di Roberto Mancini dopo i calci di rigore con l’Italia campione d’Europa. La maglia, autografata sul retro dallo stesso Locatelli, è stata messa all’asta fino alle ore 23 di questa sera sulla piattaforma charitystars (https://www.charitystars.com/liveproduct/maglia-locatelli-italia-preparata-finale-euro-2020-autografata-it?preview) ed è stata presentata nel corso della serata organizzata dalla Fondazione LAPS.