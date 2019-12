Euro 2020, Germania nel girone della morte. Kroos sarcastico sui social: “Bel sorteggio…”

Germania, Francia, Portogallo più una tra Islanda, Romania, Bulgaria e Ungheria. Questo il Girone F di Euro 2020. Un raggruppamento che fa venire i brividi e che ha già suscitato tante reazioni. Su tutte quella del centrocampista e capitano della Nazionale tedesca Toni Kroos che ha accolto il sorteggio in una maniera davvero particolare.

Sulla propria pagina Twitter, infatti, il classe 1990 del Real Madrid ha commentato con una breve messaggio che lascia intendere l’amarezza per la difficoltà del girone. “Bel sorteggio comunque…”, ha detto Kroos in modo chiaramente sarcastico. E in effetti la Germania sarà chiamata a fare un vero e proprio miracolo contro i Campioni del Mondo della Francia e i Campioni d’Europa in carica portoghesi.