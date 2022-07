Euro 2022, esordio dell’Italia amaro: manita Francia alle azzurre

E' iniziato malissimo il cammino delle azzurre all'Europeo. Allo stadio di Rotherham la Francia ha battuto l'Italia femminile con il punteggio di 5-1 sovrastando in lungo e in largo le ragazze del ct Bertolini. Primo tempo da brividi per il portiere Giuliani che per cinque volte ha dovuto raccogliere il pallone in fondo alla rete. In 3' tra il 9' e il 12' la Francia segna con Geyoro e Katoto. L'Italia prova a reagire ma sul finire di tempo arrivano le reti ancora di Geyoro e di Cascarino. Sempre Geyoro chiude il primo tempo sul 5-0. Nella ripresa la Francia ha abbassato il ritmo e l'Italia ha cercato di gestire meglio la gara segnando al 76' con la neo entrata Piemonte che di testa ha battuto l'estremo difensore della Francia. Azzurre da rivedere visto che stasera sono state in partita per pochi minuti avendo perso il confronto sul piano tecnico, tattico e atletico contro una Francia accreditata per la vittoria finale.