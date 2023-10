Euro 2032, Christillin rassicura: “Organizzazione a Italia e Turchia”

Il voto è previsto per la giornata di martedì: "Non ci sarà nessuna sorpresa, gli Europei 2032 saranno assegnati a Italia e Turchia. È cosa fatta. Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera per Italia e Turchia per Euro 2032".