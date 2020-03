Euro2020 spostato in inverno, la Uefa ci pensa

La pandemia di Coronavirus non solo ha fermato i campionati di calcio nazionali, ma mette a serio rischio Euro2020. La rassegna in programma per quest’estate potrebbe infatti essere posticipata più avanti. Entro martedì la Uefa farà sapere quale decisione è stata presa in merito.

EURO2020 IN INVERNO – Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di posticipare di un anno la competizione, ma nelle ultime ore i vertici Uefa avrebbero pensato ad un’altra soluzione. Secondo quanto raccolto dal Telegraph il torneo potrebbe giocarsi sempre nel 2020, ma in inverno. Così facendo si permetterebbe alle squadre di terminare i campionati entro il 30 giugno. Martedì arriverà la decisione.