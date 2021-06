Europei, calciatori Spagna dormiranno sul letto che… rallenta l’invecchiamento

Le Furie Rosse preparano nel dettaglio il prossimo grande torneo per Nazionali

Diversi mesi fa vi avevamo parlato del segreto di Marcos Llorente , calciatore dell' Atletico Madrid , che usufruiva di un letto molto speciale per poter recuperare dalle fatiche del campo e, soprattutto, per... invecchiare con meno rapidità. Ebbene, il calciatore spagnolo porterà la sua esperienza anche in Nazionale in vista dei prossimi Europei .

Nulla in casa spagnola viene lasciato al caso tanto che, come svela AS, alcuni calciatori, tra cui appunto Marcos Llorente, forti dell'esperienza personale maturata, avrebbero chiesto la possibilità di portare in ritiro il proprio letto speciale. Marcos Llorente, Koke, Laporte, Morata ed Eric Garcia sarebbero riusciti ad avere l'ok per portare nelle loro stanze l'oggetto in questione che costa 35mila euro. Il letto offre un "sistema di riposo scientificamente garantito e brevettato al mondo che riduce naturalmente l'età biologica rallentando il processo di ossidazione e infiammazione con cui invecchiamo". Dormendo su questo letto, sarebbe garantita la riduzione media di 15 anni dell'età biologica, oltre a migliorare le risposte immunitarie.