Europei femminili, l’Inghilterra batte la Germania e alza il trofeo

Un titolo europeo torna in Inghilterra dopo 56 anni. A vincerlo è stata la nazionale femminile inglese che ha battuto in finale del campionato europeo la Germania per 2-1. Sono serviti centoventi e passa minuti per consentire alle padrone di casa dell’Inghilterra di laurearsi campionesse d’Europa: dopo lo 0-0 dei primi 45’ di gioco, la gara viene sbloccata al 62’ da Toone. Le tedesche provano a reagire riversandosi nella metà campo avversaria, e così il pari arriva al 79’ con Magull. Si arriva alla fine dei regolamentari sull’1-1: servono i due tempi da 15’ e gara che viene decisa nel secondo supplementare da un gol al 110’ di Kelly. La Germania accusa il colpo, l’Inghilterra è campione per la prima volta nella storia.