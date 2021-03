Europei, Italia U21 esulta: 4-0 alla Slovenia e qualificazione ai quarti di finale

In una partita fondamentale per il passaggio ai quarti di finale, l’Italia Under 21 di Nicolato risponde presente. Battuta per 4-0 la Slovenia a Maribor grazie ai gol di Maggiore, Raspadori e Cutrone su rigore nel primo tempo. Poi in apertura di secondo tempo Cutrone segna la sua personale doppietta con un tiro da fuori all’incrocio dei pali e porta gli Azzurrini avanti sul 4-0. Cutrone ha sbagliato al 45′ un altro penalty. Italia U21 che ha cominciato male la prima fase di questo Europeo finendo in crescendo. Domani si conoscerà l’avversario degli azzurri che sarà affrontato a maggio.