Europei U19, l’Italia supera Cipro 2-0 e si qualifica alla fase élite: gol di Esposito-Riccardi

Nell’Europeo Under 19 arriva un’altra soddisfazione per l’Italia del c.t. Alberto Bollini: Cipro battuta 2-0 con le reti realizzate da Sebastiano Esposito su calcio di rigore al 3′ e da Alessio Riccardi nel finale (stessi marcatori visti contro Malta nella giornata di mercoledì). Così, gli azzurrini raggiungono con due turni di anticipo la fase élite della competizione, in virtù anche del risultato maturato sull’altro campo (Slovacchia vincente su Malta per 3-0). A questo punto, infatti, Italia e Slovacchia si trovano al primo posto del girone con 6 punti, mentre le “cenerentole” Malta e Cipro sono ferme a quota 0, avendo perso i primi match. Nell’ultima giornata, la selezione del c.t. Bollini se la vedrà con la Slovacchia per decretare il primato nel gruppo, e sarà senza dubbio tutto più semplice se Esposito e Riccardi proseguiranno con questo rendimento…

Italia U19 – Cipro U19 2-0

3′ rig. Esposito, 78′ Riccardi

Italia U19 (4-3-1-2): Brancolini; Colombini, Gozzi, Okoli, Ponsi; Fagioli, Rovella, Ricci; Riccardi; Esposito, Salcedo. A disposizione: Russo, Armini, Petrelli, Piccoli, Pierozzi, Gyabuaa, Ntube, Greco, Cangiano. Ct Alberto Bollini

Cipro U19 (4-4-2): Nikolaou; Andreou, Kyprianou, Antoniou, Hadjiconstanti; Vrikkis, Orfanidis, Mamas, Nikolaou; Kakoulli, Paroutis. A disposizione: Hadjigavriel, Tryfonos, Raspas, Karamanolis, Vasiliou, G. Vasiliou, Chrysostomou, Pontikos, Stefanou. Ct Savvas Damianou