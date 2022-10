Europeo, Italia U 21 nel Gruppo D con Norvegia, Svizzera e Francia

Norvegia, Svizzera e Francia. Saranno queste le avversarie della Nazionale Under 21 nella fase finale dell'Europeo in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023 in Romania e Georgia. "Poteva andare molto meglio, considerando che tra le squadre della terza urna siamo stati abbinati alla Svizzera che ritengo essere la più forte, ma credo che non siano contente neanche le nostre avversarie di dover affrontare l'Italia - il commento del tecnico Paolo Nicolato, presente al sorteggio che si è svolto a Bucarest -. Un girone difficile, equilibrato e di alto livello ma che ci motiva molto: per questo sarà ancora più importante per noi preparare l'Europeo affrontando avversarie forti. La Francia la conosciamo e la Norvegia è una squadra come sempre molto fisica. Speriamo di arrivarci bene e con un buon minutaggio alle spalle per i ragazzi, visto che tutte le avversarie sono composte da elementi che giocano molto".