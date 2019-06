Europeo U21, il bel messaggio della Spagna nonostante il k.o. e le polemiche: “Grazie Bologna”

Dopo la vittoria di domenica dell’Italia Under 21 di Di Biagio contro la Spagna per 3-1, sono sorte alcune polemiche da parte degli spagnoli perché convinti che gli azzurrini abbiano “picchiato” per tutta la partita. Nonostante il k.o. e questo tipo di dichiarazioni, la Rojita del c.t. De La Fuente ha lasciato alla fine del match del Dall’Ara un bel messaggio negli spogliatoi sulla lavagnetta che solitamente si usa per le nozioni tattiche: “Grazie Bologna”. Un episodio che accade sulla scia di quanto fece la Nazionale maggiore del Giappone agli scorsi Mondiali e alla recente Coppa D’Asia (pulirono dappertutto e anche loro scrissero i ringraziamenti sulla lavagnetta). La Spagna è stata applaudita durante l’inno dalla maggior parte dei tifosi presenti, coprendo gli accenni di fischi che vi sono stati inizialmente.