Europeo U21: Italia-Belgio, le formazioni ufficiali

Non dipenderà solo dall’Italia, ma le possibilità per accedere alle semifinali dell’Europeo Under 21 ci sono e bisogna cercare di sfruttarle. Sarà importante anzitutto fare il proprio dovere, ossia battere il Belgio al Mapei Stadium, questa sera con fischio d’inizio alle 21, anche considerando il fatto che gli avversari sono già sicuri di non poter conquistarsi il turno successivo del torneo. Gli azzurrini di Di Biagio, quindi, sono chiamati alla reazione dopo il k.o. inaspettato con la Polonia, poi bisognerà vedere il risultato dell’altro campo fra Spagna e Polonia stessa.

Kean resta fuori, probabilmente per il caso che è scoppiato nelle ore precedenti al match. Gioca Lorenzo Pellegrini alle spalle della coppia d’attacco Chiesa-Cutrone. Zaniolo è squalificato.

Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA U21 (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Locatelli, Mandragora; Pellegrini; Chiesa, Cutrone. All. Di Biagio

BELGIO U21 (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. All. Walem