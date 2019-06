Europeo U21: Italia-Polonia, le formazioni ufficiali

È già tempo del secondo impegno per l’Italia Under 21 di Luigi Di Biagio nell’Europeo di categoria: dopo il bel successo per 3-1 di domenica sera contro la Spagna, al Dall’Ara si giocherà questa sera alle ore 21 contro la Polonia, che ha vinto il match d’esordio per 3-2 contro il Belgio. Per gli azzurrini i cambi annunciati: Adjapong terzino destro, Orsolini esterno alto a destra e Cutrone perno d’attacco. Confermatissimo il centrocampo con Barella, Mandragora e Pellegrini.

Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. All. Di Biagio

POLONIA U21 (5-3-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Kownacki, Szymanski. All. Dorna