Fase élite del Campionato Europeo Under 19 e Under 17: esito sorteggio

La fase élite dell’Under 19 vede l’Italia insieme a Belgio, Finlandia e Germania; la Under 17 con Kosovo, Polonia ed Ucraina. Decisi anche i giorni della prima fase di qualificazione del prossimo anno

Redazione ITASportPress

Oggi a Nyon la Uefa ha effettuato il sorteggio per la fase élite dei campionati europei Under 19 e Under 17 in programma agli inizi della prossima primavera. Questo sorteggio, la cui cerimonia si è svolta tra la mattinata e il primo pomeriggio di oggi, è stato preceduto da quello riguardante la prima fase di qualificazione dei due campionati di categoria del prossimo anno, edizioni 2022/23.

Fase Elite, Campionato Europeo Under 19, edizione 2021/22. La Nazionale Under 19 è stata collocata nel gruppo 5 insieme a Belgio, Finlandia e Germania. La sede di svolgimento del mini torneo di qualificazione, che si giocherà entro il 29 marzo del prossimo anno, sarà decisa dal sorteggio che avverrà nei prossimi giorni: “Un girone impegnativo - il commento a freddo del tecnico Azzurro Carmine Nunziata – con squadre che per tradizione e valori in campo, si trovano nell’élite europea del calcio giovanile. Parlo della Germania e in particolare del Belgio che nella prima fase è giunta in testa al proprio girone a pari punti con la Spagna. Bisogna aggiungere poi che le squadre scese in campo nella prima fase potranno subire delle modifiche, dato il largo bacino di giocatori a cui possono attingere”. Solo la prima di ogni girone - in totale 7 - passerà alla fase finale a 8 squadre che, dal 18 giugno all’1 luglio, si svolgerà in Slovacchia, già qualificata in qualità di Paese ospitante.

Prima fase di qualificazione, Campionato Europeo Under 19, edizione 2022/23. Il sorteggio del primo turno di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 del prossimo anno, ha deciso i 13 gironi che daranno il via al cammino verso la fase finale a otto squadre che nel 2023 si svolgerà a Malta. L’Italia è stata inserita nel gruppo 5 insieme a Polonia, Bosnia Erzegovina ed Estonia. I mini tornei si giocheranno dal 30 maggio al 14 giugno o dal 19 al 27 settembre 2022 con le sedi ancora da stabilire.

Fase élite Campionato Europeo Under 17, 2021/22. L’urna ha piazzato la Nazionale Under 17 di Bernardo Corradi nel gruppo 6 con il Kosovo, la Polonia e l’Ucraina il cui svolgimento è in programma a marzo del prossimo anno. I gironi in totale sono 8 e si qualificano le prime e le migliori 7 seconde. Nei prossimi giorni giungeranno dalle federazioni partecipanti alla Uefa, le proposte per ospitare i mini tornei sulla cui base saranno decise le sedi di gioco. La fase finale a 16 squadre si svolgerà in Israele dal 16 maggio al primo giugno 2022.

Prima fase di qualificazione, Campionato Europeo Under 17, edizione 2022/23. Il sorteggio ha determinato i 13 gironi che tra l’estate e l’autunno dell’anno prossimo, faranno il primo passo verso la fase finale che si terrà in Ungheria. L’Italia è stata inserita nel gruppo 8 insieme a Finlandia, Grecia e Kosovo.