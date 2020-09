FIFA, che svolta in arrivo: un calciatore potrà scendere in campo con due Nazionali

La FIFA è pronta a scombussolare le carte in tavola con una regola che ha a dir poco del clamoroso. Secondo quanto scritto da El Pais, i calciatori potranno scendere in campo con più di una Nazionale, una nuova regola che fino a qualche mese fa sembrava assolutamente improbabile.

LA NUOVA REGOLA

Una notizia che piomba a ciel sereno nel mondo del calcio è quella relativa alla presenza con la maglia di due Nazionali differenti. L’organo competente più importante del calcio avrebbe preso questa decisione per evitare che vengano tarpate le ali alle giovani speranze, in particolari quei calciatori che vengono convocati per primi da una determinata selezione Nazionale, salvo poi ritrovarsi sotto nelle gerarchie e non venire più scelti. Basti pensare al recente caso di Munir, l’ex speranza del Barcellona ha disputato una manciata di minuti con la Nazionale spagnola nel 2014, dato che gli ha impedito con il passare degli anni di scendere in campo con il Marocco, paese nel quale sono nati i genitori del ragazzo. Svolta epocale, la FIFA cambia le carte in tavola.

