Finlandia-Italia, le formazioni ufficiali

Va in scena questa sera al Ratinan stadion la sfida decisiva per il Gruppo J di qualificazione a Euro 2020: Finlandia contro Italia, seconda contro prima. Entrambe le squadre hanno grosse chance di accedere alla fase finale del torneo, che si disputerà la prossima estate, con gli azzurri naturalmente avvantaggiati, avendo vinto tutte le 5 partite disputate fino ad ora. I ragazzi di Kanerva proveranno a fare il colpaccio in casa per agguantare in classifica a 15 punti proprio la selezione di Roberto Mancini.

Per l’Italia ben 5 cambi rispetto alla partita giocata e vinta in Armenia: dentro Immobile, Sensi, Acerbi, Izzo e Lorenzo Pellegrini, scelto come esterno d’attacco. Fuori invece Verratti (squalificato), Belotti, Bernardeschi, Romagnoli e Florenzi. Attenzione a Pukki nella Finlandia, attuale bomber della Premier League con la maglia del Norwich City.

Ecco le formazioni ufficiali:

FINLANDIA (5-4-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki. All. Kanerva

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Sensi; Pellegrini, Immobile, Chiesa. All. Mancini