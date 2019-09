Finlandia, Kanerva: “Non firmo per il pari con l’Italia, probabilmente staremo sulla difensiva”

Domani sera si giocherà la sfida di qualificazione a Euro 2020 fra Italia e Finlandia, prime due classificate del Gruppo J. Gli azzurri, che finora hanno vinto cinque partite su cinque, se dovessero vincere anche in Scandinavia metterebbero una seria ipoteca sul passaggio alla fase finale del torneo, ma la Finlandia, che insegue a soli 3 punti di distanza, non demorde. Importanti le parole in conferenza stampa del c.t. Markku Kanerva: “Le proverò tutte per vincere la partita, contro l’Italia un pareggio sarebbe positivo, ma se abbiamo la possibilità di fare 3 punti e poi dovessimo pareggiare non sarei contento, per questo non firmerei per un punto solo. Probabilmente affronteremo la gara con un approccio difensivo”.

E ancora: “Gli azzurri contro l’Armenia hanno cominciato male, ma poi hanno avuto la forza di recuperare e vincere il match. Oggi ci siamo allenati un po’ meno, ho preferito dare un po’ più di tempo libero ai ragazzi. Pukki (attaccante di spicco della Nazionale, ndr) sta bene e sta segnando molto, ora sta giocando davvero alla grande”.