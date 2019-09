Finlandia, svolta storica: parità salariale tra Nazionale maschile e quella femminile

Dopo la svolta in Olanda, con l’Ajax in prima linea, anche in Finlandia arriva la parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile.

Non ci sarà più alcuna differenza tra uomini e donne, almeno per quanto riguarda le nazionali. È la federazione finlandese a raggiungere questo traguardo, una svolta davvero importante: per i prossimi quattro anni, le donne riceveranno dalla federazione lo stesso stipendio degli uomini per le partite giocate con la maglia della Nazionale.

Le calciatrici hanno espresso pubblicamente la loro gioia per aver raggiunto l’obiettivo ed in modo particolare il capitano della squadra, Tinja-Riikka Korpela, che milita nell’Everton, ha voluto sottolineare in modo molto sportivo come le squadre ora condividano anche il contratto, oltre che gli obiettivi.

Parole importanti, anche quelle rilasciate da Ari Lahti, presidente della Federazione: “Vogliamo essere coinvolti nello sviluppo di una società più responsabile ed equa. Speriamo che il nostro esempio ispirerà anche i media, i partner e i sostenitori a investire nel calcio femminile”.