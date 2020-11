Nessun giocatore della Fiorentina potrà rispondere alla convocazione della sua nazionale. La Asl territoriale competente, infatti, non ha autorizzato la partenza dei calciatori viola che così non potranno raggiungere i ritiri delle proprio rappresentative. Il motivo è presto detto: la recente positività al Covid di Callejon ha di fatto messo in bolla tutto il gruppo squadra, con i componenti che non possono così lasciare il ritiro.