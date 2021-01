Flick, dal Bayern Monaco alla… Nazionale: a fine stagione può diventare nuovo ct

Ha vinto tutto con il Bayern Monaco la scorsa stagione e proverà a portare a casa quanti più trofei possibili anche in questa. Ma nel futuro di Hansi Flick, tecnico dei bavaresi, potrebbe non esserci più la guida del club di Bundesliga. Secondo quanto riportato dalla Bild, il tecnico del club di Monaco di Baviera potrebbe diventare ct della Nazionale.

Flick, dal Bayern alla Nazionale

Da quanto si apprende dal noto media tedesco, Flick potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Tra i motivi della possibile separazione, l’addio a giugno di Karl-Heinz Rummenigge col quale il tecnico è in ottimi rapporti ma soprattutto la volontà della federcalcio tedesca di cambiare guida tecnica della Germania. Infatti, in caso di addio di Joachim Low sulla panchina della Nazionale, sarebbe proprio Flick il prescelto per succedere.Dal 2006 al 2014, il tecnico era stato proprio assistente del commissario tecnico, lasciando l’incarico dopo il Mondiale vinto in Brasile.