Francia, Benzema replica a Le Graet: “Allora fatemi giocare con un’altra Nazionale”

Abbiamo parlato nel pomeriggio delle parole dure di Noel Le Graet, presidente federale francese, nei confronti di Karim Benzema, dicendo che mai più vestirà la maglia della Francia in carriera. La replica del centravanti del Real Madrid, uno dei più forti al mondo, non si è fatta attendere: “Noel (Le Graet, ndr), credevo che tu non interferissi nelle decisioni del commissario tecnico – ha detto l’ex Lione su Twitter -. Sappi che solo io posso decidere di chiudere la mia carriera internazionale. Se pensi davvero che io con la Francia abbia chiuso, allora lasciatemi giocare per un altro Paese per cui posso essere convocato e vedremo”.

RICATTO – Una risposta lecita e al veleno, perché – lo ricordiamo – Benzema non veste la maglia del Bleus addirittura dal 2015 a causa di una inchiesta giudiziaria nata dalla denuncia di Valbuena (l’attuale centrocampista dell’Olympiacos aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata anonima in cui gli veniva richiesto di pagare la somma di 150 mila euro, affinché non venisse diffuso un filmato nel quale intratteneva rapporti sessuali. Quella persona che lo aveva ricattato era stata Benzema, così è stato escluso a tempo indeterminato dalla Nazionale).