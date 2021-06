Francia, Benzema torna e sbaglia rigore: “Importante creare occasioni. Con Mbappé e Griezmann…”

Il bomber è tornato a giocare per la sua Nazionale dopo oltre 5 anni

Avrebbe senza dubbio preferito un ritorno con gol ma Karim Benzema è già contento di aver rimesso ufficialmente piede in campo e aver indossato di nuovo la maglia della sua Francia . In occasione dell'amichevole pre Euro 2020 dei galletti contro il Galles, il centravanti ha giocato dall'inizio con Mbappé e Griezmann ed è stato protagonista del match per... un rigore sbagliato.

Al termine della gara, vinta dai transalpini per 3-0, parlando a TF1, il bomber non è parso per nulla scoraggiato e, anzi, la sua voglia di fare bene sembra essere incrementata: "Il mio ritorno? Sono contento, lo giudico molto bene. Ho avuto ottime sensazioni, con una buona settimana di lavoro e fisico. Sto prendendo slancio. È stata una stagione difficile, con tante partite. Mi sentivo bene, ho preso slancio, fa ben sperare per il futuro".