Francia campione del mondo, giocatore mette all’asta medaglia della vittoria

Pogba? Giroud? Forse Lloris? Chi lo sa. L’unica cosa certa che un Campione del Mondo con la Francia al Mondiale di Russia 2018 ha messo in vendita all’asta la sua medaglia d’oro ricevuta dopo la finalissima contro la Croazia.

A riportarlo è Le Soir ma sono tanti i media che riprendono la news. Uno dei 23 francesi campioni del mondo a Russia 2018 ha dunque deciso di mettere il cimelio in vendita attraverso Juliens Live, sito specializzato nella vendita di oggetti di importanza memorabile di personaggi famosi. La medaglia, nella sua descrizione di vendita, porta anche alcune frasi importanti che ricordano come il Mondiale in Russia, svolto tra il 14 giugno e il 15 luglio sia l’undicezima edizione organizzata in Europa, la prima ina una Nazione dell’ex Unione Sovietica. Il tutto rende molto più speciale il pezzo da collezione. L‘oggetto del trionfo pare essere stato venduto per una cifra di circa 66 mila euro, 71.875 mila dollari. Sono state dieci le offerte arrivate per aggiudicarsela.