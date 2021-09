Francia criticata ma… da record: striscia positiva che mancava dal 2006

Numeri importanti per i galletti

Redazione ITASportPress

Una doppietta di Antoine Griezmann regala alla Francia una bella vittoria contro la Finlandia. 2-0 per gli uomini di Deschamps che dopo i pari contro Bosnia e Ucraina erano andati incontro a dure critiche per un rendimento che non si addice ai campioni del mondo in carica.

Eppure, nonostante le feroci accuse arrivate dai media francesi ed in generale da tutto il mondo sportivo, Opta riporta un dato che mostra come i transalpini siano autori di un record che non si verificava dal lontano 2006.

IL DATO - Come spiegato dal noto raccoglitore di statistiche, la Francia è reduce da ben sei risultati utili consecutivi nelle fasi di qualificazione ad un importante torneo (Coppa del Mondo + Europeo). Era dal 2006 che i galletti non facevano registrare questa importante statistica. La formazione di Deschamps, infatti, è stata capace fin qui di ottenere nelle sei gare disputate per le qualificazioni a Qatar 2022 tre vittorie e tre pareggi contro Bosnia, Kazakistan, Ucraina e Finlandia - giocata appunto nella notte -. Con 12 punti totali la squadra transalpina è in testa al suo girone di qualificazione.