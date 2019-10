Francia, curioso compromesso Deschamps-Lampard: “Vuole che Kanté non giochi? In cambio gli chiederò…”

I rapporti tra le squadre di club e le nazionali non sono mai stai facili. I tecnici dei club, a volte, preferirebbero che alcuni calciatori stessero in gruppo per allenarsi ed entrare al meglio nei meccanismi tattici. In modo particolare quando sono reduci da infortuni e il loro recupero diventa fondamentale. Il momento delle convocazioni da parte della Nazionale, quindi, è sempre delicato.

Curioso quanto accade nella Francia e nello specifico tra i campioni del mondo e il Chelsea. Didier Deschamps, ct dei transalpini, ha commentato in conferenza stampa un curioso aneddoto che riguarda N’Golo Kanté e Olivier Giroud, entrambi calciatori blues, e il loro mister Frank Lampard.

COMPROMESSO – “Lampard mi ha chiesto di non prendere in considerazione Kanté”, ha raccontato il ct della Francia. “Dopo lo chiamerò e se sarà ancora così gli chiederò in cambio di far giocare un po’ di più Giroud. Olivier ha davvero troppi pochi minuti sulle gambe in questa stagione. Con noi ha sempre fatto molto bene ma non è in forma perché deve giocare più spesso. Si tratta di avere il ritmo partita e a lui questo manca”, ha concluso Deschamps.