Francia, Deschamps afferma le gerarchie: “Maignan sarà il numero 1”

Il portiere del Milan Mike Maignan si dirige con il sorriso verso il ritiro con la Francia dove sarà titolare dei bleus. Ad affermarlo è stato il CT Didier Deschamps, che prepara i prossimi appuntamenti contro Olanda e Irlanda: "Mike Maignan sarà il numero 1. L'esperienza è uno dei criteri, ma non l'unico" ha detto il CT in conferenza stampa in merito al giocatore che prenderà il posto di Hugo Lloris.

SU THEO E GIROUD - "Theo non ha un problema muscolare. La cosa sta facendo il suo corso, non c'è da preoccuparsi" ha affermato Didier Deschamps sulle condizioni di Theo Hernandez, out nella sfida di Udine per influenza. Per quanto riguarda un altro rossonero, Olivier Giroud, invece, il CT ha affermato: "Quando ho convocato Olivier per il Mondiale, mi era stato chiesto se sarebbe partito titolare o meno. Nel corso del Mondiale ha migliorato la sua posizione. Ora è uno dei 23 e ce ne sono undici che partiranno dall'inizio contro l'Olanda. Tutti possono giocare".