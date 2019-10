Francia, Deschamps chiude le porte a Benzema: “Un suo ritorno non sarebbe un bene”

Non c’e spazio per Karim Benzema nella nazionale francese. A confermarlo, nel corso di un’intervista ai microfoni di TF1, è stato il commissario tecnico Didier Deschamps. Queste le sue parole riportate da AS..

DECISIONE – “Credo che un suo ritorno non sarebbe una cosa positiva per la nazionale. Faccio le mie scelte solamente in base a ciò che credo sia meglio per la squadra, tenendo conto di quello che rappresenta questa maglia”.

Benzema non viene convocato con la Francia dal 2015, con il provvidemento preso in seguito al ricatto operato dall’attaccante nei confronti di Mathieu Valbuena, protagonista di un video a luci rosse.