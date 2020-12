Francia, Deschamps già pronto per l’Europeo: “Ad oggi la lista è fatta al 100%”

Il ct della Francia Didier Deschamps ha già scelto la rosa da portare ai prossimi Europei. Il commissario tecnico ha parlato a RTL confessando di avere già in testa l’elenco completo dei giocatori che faranno parte della rosa transalpina per il torneo in programma la prossima estate.

Deschamps: “Lista pronta al 100% anche se…”

“Oggi la lista dei calciatori che chiamerò è fatta al 100%. Detto questo, so bene che da qui a marzo possono succedere tante cose. Mi auguro solo che non ci siano problemi fisici particolari per i giocatori o infortuni importanti”, ha detto Deschamps che poi ha corretto il tiro. “Diciamo che ho uno zoccolo duro, anche se molto dipenderà dall’impiego dei vari giocatori con i rispettivi club. Mbappé? Ha spostato in alto l’asticella. Deve continuare così. Lui è una punta di livello mondiale”.