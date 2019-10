Francia, Deschamps: “Lloris non so esattamente quando tornerà, ma penso nel 2020”

Non arrivano buone notizie per il portiere del Tottenham Hugo Lloris, rimasto vittima di un grave infortunio nell’ultimo incontro di Premier League contro il Brighton, perso 3-0 dall’armata Pochettino. È il c.t. della Francia Didier Deschamps, in conferenza stampa, a parlare dell’estremo difensore 32enne nato a Nizza: “È difficile dire con esattezza quanto tempo rimarrà fuori – ha detto il tecnico campione del mondo a Russia 2018 alla guida dei transalpini -, ma quasi certamente non tornerà in campo nel 2019”. Così dal ritiro di Clairefontaine per preparare le gare contro Islanda e Turchia, valide per le qualificazioni a Euro 2020: “Ciò che conta per noi in questo momento è che non ci sarà per questa serie di partite e anche per la prossima, quella di novembre”, ha concluso Deschamps.